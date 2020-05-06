В Бурятии перед 9 мая военные проведут салютные тренировки

Основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчётов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов



В Улан-Удэ военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа в преддверии 9 мая проведут ряд салютных тренировок.



В ходе генеральной тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчётов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов.



9 мая артиллерийское подразделение устроит праздничный салют, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Запуск салютных зарядов будет проведён с помощью двух салютных установок. Звуковой эффект обеспечат шесть артиллерийских орудий.



Помимо этого, к 9 мая военные приведут в порядок монументы, обелиски, бюсты героев войны, в населённых пунктах, где размещены воинские части и соединения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





