Основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчётов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов
В Улан-Удэ военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа в преддверии 9 мая проведут ряд салютных тренировок.
В ходе генеральной тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчётов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов.
9 мая артиллерийское подразделение устроит праздничный салют, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Запуск салютных зарядов будет проведён с помощью двух салютных установок. Звуковой эффект обеспечат шесть артиллерийских орудий.
Помимо этого, к 9 мая военные приведут в порядок монументы, обелиски, бюсты героев войны, в населённых пунктах, где размещены воинские части и соединения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии перед 9 мая военные проведут салютные тренировки
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