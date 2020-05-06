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«Подвести команду не имеешь права»: В Бурятии врач ведёт дневник про борьбу с коронавирусом

«Подвести команду не имеешь права»: В Бурятии врач ведёт дневник про борьбу с коронавирусом
Общество,  Фото:страница Веры Бадмаевой
Нефролог Вера Бадмаева рассказывает о тяжёлых буднях медиков в ковидном госпитале

В Улан-Удэ врач-нефролог Вера Бадмаева в конце апреля приступила к работе в ковидном госпитале по улице Солнечная и решила делиться своими наблюдениями в Instagram. В своём дневнике врач рассказывает о том, как проходят шестичасовые смены и что чувствуют медики, которые впервые надевают весь комплект средств индивидуальной защиты.

Так, спустя два дня после начала работы в госпитале врач отмечает, что нет ничего лучше, чем «возможность дышать полной грудью и пить сколько влезет». Врач рассказывает, что работать в защитном костюме по шесть часов очень тяжело, особенно в самом начале.

- Тебе не хватает воздуха, хочется сорвать с себя все эти миллион масок, тысячи перчаток и послать всё это к чертям! Но тут где-то рядом, над ухом, начинает проявляться строгий, спокойный (удивительно конечно) голос Надежды Сергеевны (это наш главный пульмонолог, человек-скала) и говорит: СПОКОЙНО! ДЫШИ РОВНО! НЕ ТОРОПИСЬ! ТАК БЫВАЕТ У ВСЕХ! И оглядываясь, понимаешь, здесь столько людей: врачи, медицинские сестры, санитары... и все спокойно одеваются и заходят на работу. И становится стыдно перед ними, перед теми, кто зашёл сюда первым и с ними никто так не нянчился, как со мной... И успокаиваешься, - подробно рассказывает Вера Бадмаева.

Врач делится, что очень тяжело приходится санитарам: «Мало того, что они в СИЗах, так у них, ребята, столько работы, что каждой в пору вручать медали за отвагу!».



Нефролог рассказала, что каждая смена длится шесть часов, перед работой у медиков измеряют температуру тела и осматривают «с ног до головы». Затем медработников «строят», пересчитывают, заносят все параметры в журнал и проверяют правильность надевания защитного костюма. Врач называет зону, где находятся заболевшие, «Нарнией».

- Подвести команду не имеешь права! Каждый несёт личную ответственность за правильное надевание костюма. Мы заходим одновременно: терапевты, реанимация, приемный покой, медсестры, санитары. Каждый отвечает за здоровье и безопасность себя и людей, которые идут с тобой в одной команде! – рассказывает врач.

После смены вся одежда медиков подвергается жёсткой обработке.

- Снимается всё поэтапно, медленно (чтобы все короновирусные частицы, болтающие ножками на нашей одежде, умерли от хлора), складывается в большие баки до краёв наполненных хлором в жесточайшей концентрации и подвергается обработке! – пишет Вера Бадмаева.




Накануне врач опубликовала в соцсети вдохновляющее видео, в котором дети и подростки держат лист бумаги со словами «Моя мама Герой», «Наш папа Герой», «Мой деда Герой» и так далее. Врач коротко подписала видео: «Привет нам из дома».

В комментариях подписчики благодарят медиков: «Уважаемые врачи, без ВАС нам никак!!! Держитесь!», «Спасибо вам всем, ангелы-хранители! Сил и терпения!», «Здоровья вам в многократном размере! Ваш труд бесценен, пусть только все пройдет побыстрее, и вы дома окажетесь», «Вы супер - герои нашего времени! Сильные, терпимые люди в белых халатах», «Самые важные люди на все времена!».





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