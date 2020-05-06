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В Бурятии ГИБДД провела операцию «Автобус»

В Бурятии ГИБДД провела операцию «Автобус»
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
На трёх нарушителей составлены административные материалы

В пригороде Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Автобус». Проверка соблюдения установленных норм владельцами и водителями автобусов состоялась в Поселье.

Автоинспекторы проверили семь транспортных средств. Составлено три административных материала, в том числе один – в отношении должностного лица.

- Также проведена разъяснительная беседа с водителями общественного транспорта с просьбой уделить особое внимание вопросам соблюдения скоростного режима, проезда пешеходных переходов и перевозке людей в автобусах, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



ГИБДД автобусы
 
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