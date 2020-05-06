Улан-удэнец через окно украл телевизор и микроволновку

Ущерб составил 8 тысяч рублей



Утром 3 мая в полицию обратилась жительница Улан-Удэ. Она сообщила, что накануне ночью в её частный дом, расположенный в одном из пригородных СНТ, проник неизвестный и украл имущество.



Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний горожанин.



Следователем установлено, что злоумышленник проник в жилище через открытое окно и украл микроволновую печь и телевизор. Ущерб составил 8 тысяч рублей.



Подозреваемый ранее не судим, работает водителем в организации сферы услуг. Украденное изъято.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



