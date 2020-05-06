Ущерб составил 8 тысяч рублей
Утром 3 мая в полицию обратилась жительница Улан-Удэ. Она сообщила, что накануне ночью в её частный дом, расположенный в одном из пригородных СНТ, проник неизвестный и украл имущество.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний горожанин.
Следователем установлено, что злоумышленник проник в жилище через открытое окно и украл микроволновую печь и телевизор. Ущерб составил 8 тысяч рублей.
Подозреваемый ранее не судим, работает водителем в организации сферы услуг. Украденное изъято.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец через окно украл телевизор и микроволновку
Общество, Фото:
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