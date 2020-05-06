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В Улан-Удэ студентов-сирот не обеспечивали бесплатным проездом

В Улан-Удэ студентов-сирот не обеспечивали бесплатным проездом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура выявила нарушения

Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ нарушали закон о социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования.

Установлено, что студенты одного из техникумов не обеспечивались бесплатным проездом на городском транспорте. В колледже сиротам не выдавалась бесплатно одежда и обувь по нормам, установленным законодательством. В двух образовательных учреждениях социальная стипендия, а также компенсация на приобретение проездного билета в городском транспорте выплачивались в меньшем размере.

Во всех образовательных организациях выявлены не соответствующие закону локальные нормативные акты, регулирующие вопросы обеспечения детей-сирот.

Руководителям учреждений внесены представления, по результатам рассмотрения которых студентам произведены все причитающиеся выплаты, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также после прокурорского вмешательства приведены в соответствие с законодательством локальные нормативные акты, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

прокуратура дети-сироты
 
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