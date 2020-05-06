В Бурятии браконьера приговорили к обязательным работам

Мужчина выловил рыбы на 113,9 тысяч рублей
Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным по пп. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста».
В судебном заседании установлено, что в июне 2019 года мужчина без разрешения на добычу водных биологических ресурсов, находясь у притока реки Баргузин, установил рыболовную сеть. В местах нереста он выловил 89 экземпляров семи видов рыб.
- Преступными действиями водным биоресурсам причинен материальный ущерб на сумму 113,9 тысяч рублей, который осуждённым добровольно не возмещён, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ, также с мужчину обязали вернуть сумму причинённого ущерба.
Решение суда вступило в законную силу.
Прокуратура выявила нарушения
Мужчина выловил рыбы на 113,9 тысяч рублей
Мужчины продавали запчасти на металлолом
Ожидаются осадки и сильный ветер
5 мая ко Дню Победы в Музее истории Бурятии открылась выставка «Великая Победа / Агуу Илалта»
Ожидается снег и сильный ветер
На счету Героя Советского Союза Жамбыла Тулаева 313 фашистов
Бывший худрук балетной труппы Бурятского театра оперы и балеты ответит на вопросы жителей Бурятии
Между тем российские регионы уже вводят штрафы за неношение защитных масок
Продуктами нуждающимся могут помочь все желающие
По Байкалу разрешат ходить в начале июня
Погода по-прежнему радует теплом
Работники с положительными тестами на COVID-19 будут госпитализированы в лечебные учреждения республики, а контактные лица – в обсерваторы
За последние сутки выявлен 10 581 случай
«Все контактировавшие с пациентом установлены, помещены на карантин», - отметили в пресс-службе ВВО