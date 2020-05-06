В Бурятии браконьера приговорили к обязательным работам



Решение суда вступило в законную силу.





Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным по пп. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста».В судебном заседании установлено, что в июне 2019 года мужчина без разрешения на добычу водных биологических ресурсов, находясь у притока реки Баргузин, установил рыболовную сеть. В местах нереста он выловил 89 экземпляров семи видов рыб.- Преступными действиями водным биоресурсам причинен материальный ущерб на сумму 113,9 тысяч рублей, который осуждённым добровольно не возмещён, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Суд назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ, также с мужчину обязали вернуть сумму причинённого ущерба.