Трое улан-удэнцев воровали оборудование для приёма сигнала сотовой связи

Мужчины продавали запчасти на металлолом



Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Улан-Удэ. Два соучастника обвиняются в совершении 13 эпизодов преступлений по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой, с незаконным проникновением в иное хранилище».



Каждому также инкриминируется совершение от 5 до 13 преступлений, по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в иное хранилище».



Расследованием установлено, что улан-удэнцы совершили 26 краж аккумуляторных батарей и частей оборудования для приёма-передачи сигналов сотовой связи. Злоумышленники незаконно проникали в термобоксы приёмо-передающих вышек операторов связи, где находилось оборудование. Из украденного обвиняемые добывали лом свинца, который сдавали на пункты приёма для незаконного обогащения.



Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



