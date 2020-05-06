Мужчины продавали запчасти на металлолом
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Улан-Удэ. Два соучастника обвиняются в совершении 13 эпизодов преступлений по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой, с незаконным проникновением в иное хранилище».
Каждому также инкриминируется совершение от 5 до 13 преступлений, по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в иное хранилище».
Расследованием установлено, что улан-удэнцы совершили 26 краж аккумуляторных батарей и частей оборудования для приёма-передачи сигналов сотовой связи. Злоумышленники незаконно проникали в термобоксы приёмо-передающих вышек операторов связи, где находилось оборудование. Из украденного обвиняемые добывали лом свинца, который сдавали на пункты приёма для незаконного обогащения.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Трое улан-удэнцев воровали оборудование для приёма сигнала сотовой связи
Общество, Фото:
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