Ожидаются осадки и сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью по юго-западу и Прибайкалью, днем по юго-западу и северной половине республики до умеренных.
Ветер северо-западный ночью 4-9, местами до 18, днём 7-12, местами 17-22 м /с. Температура воздуха ночью 4-9 тепла, местами по юго-западным и северным районам 1-6 мороза, днём 7-12, местами по востоку республики 13-18 тепла.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12, днем порывы до 18 м/с. Температура ночью 5-7, днём 10-12 тепла.
В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество, Фото:
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