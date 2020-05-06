 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Мая

05 Мая

Популярное

В Бурятии сохранится прохладная погода

В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Ожидаются осадки и сильный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью по юго-западу и Прибайкалью, днем по юго-западу и северной половине республики до умеренных.

Ветер северо-западный ночью 4-9, местами до 18, днём 7-12, местами 17-22 м /с. Температура воздуха ночью 4-9 тепла, местами по юго-западным и северным районам 1-6 мороза, днём 7-12, местами по востоку республики 13-18 тепла.

В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12, днем порывы до 18 м/с. Температура ночью 5-7, днём 10-12 тепла.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии браконьера приговорили к обязательным работам
В Бурятии браконьера приговорили к обязательным работам
Общество, 06.05.2020
Мужчина выловил рыбы на 113,9 тысяч рублей
В Бурятии сохранится прохладная погода
В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество, 06.05.2020
Ожидаются осадки и сильный ветер
В Бурятии открылась уникальная выставка «Великая Победа»
В Бурятии открылась уникальная выставка «Великая Победа»
Общество, 05.05.2020
5 мая ко Дню Победы в Музее истории Бурятии открылась выставка «Великая Победа / Агуу Илалта»
В Бурятии резко ухудшится погода
В Бурятии резко ухудшится погода
Общество, 05.05.2020
Ожидается снег и сильный ветер
«Был искусным охотником»: О легендарном снайпере Жамбыле Тулаеве
«Был искусным охотником»: О легендарном снайпере Жамбыле Тулаеве
Общество, 05.05.2020
На счету Героя Советского Союза Жамбыла Тулаева 313 фашистов

Морихиро Ивата выйдет на прямую связь с Бурятией
Морихиро Ивата выйдет на прямую связь с Бурятией
Общество, 05.05.2020
Бывший худрук балетной труппы Бурятского театра оперы и балеты ответит на вопросы жителей Бурятии
Жители Бурятии без масок получают замечания
Жители Бурятии без масок получают замечания
Общество, 05.05.2020
Между тем российские регионы уже вводят штрафы за неношение защитных масок
В Бурятии вслед за «тележками добра» появились «корзины»
В Бурятии вслед за «тележками добра» появились «корзины»
Общество, 05.05.2020
Продуктами нуждающимся могут помочь все желающие
В Бурятии открылась навигация на Селенге
В Бурятии открылась навигация на Селенге
Общество, 05.05.2020
По Байкалу разрешат ходить в начале июня
В Улан-Удэ возможен дождь
В Улан-Удэ возможен дождь
Общество, 05.05.2020
Погода по-прежнему радует теплом
Бурятия готова принять 210 вахтовиков из Якутии
Бурятия готова принять 210 вахтовиков из Якутии
Общество, 04.05.2020
Работники с положительными тестами на COVID-19 будут госпитализированы в лечебные учреждения республики, а контактные лица – в обсерваторы
В России более 145 тысяч случаев заболевания коронавирусом
В России более 145 тысяч случаев заболевания коронавирусом
Общество, 04.05.2020
За последние сутки выявлен 10 581 случай
О заболевшем коронавирусом военнослужащем: «Состояние удовлетворительное»
О заболевшем коронавирусом военнослужащем: «Состояние удовлетворительное»
Общество, 04.05.2020
«Все контактировавшие с пациентом установлены, помещены на карантин», - отметили в пресс-службе ВВО

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^