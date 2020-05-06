В Бурятии сохранится прохладная погода

Ожидаются осадки и сильный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью по юго-западу и Прибайкалью, днем по юго-западу и северной половине республики до умеренных.



Ветер северо-западный ночью 4-9, местами до 18, днём 7-12, местами 17-22 м /с. Температура воздуха ночью 4-9 тепла, местами по юго-западным и северным районам 1-6 мороза, днём 7-12, местами по востоку республики 13-18 тепла.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12, днем порывы до 18 м/с. Температура ночью 5-7, днём 10-12 тепла.

