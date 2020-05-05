Ожидается снег и сильный ветер
По сообщению Бурятского гидрометцентра, 6 мая ожидается ухудшение погоды. Местами мокрый снег и сильный ветер до 17-22 м/с, значительное понижение дневных температур.
5-6 мая в Хоринском, Еравнинском, местами в Баунтовском районах прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс), сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
- При усилении ветра оставайтесь в помещении, на улице же не следует прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - предупреждают в МЧС.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, запрещено использование открытого огня. В любую секунду одна искра от костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички, особенно в ветреную погоду, может повлечь за собой крупный пожар.
В Бурятии резко ухудшится погода
Общество, Фото:
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