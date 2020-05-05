Бывший худрук балетной труппы Бурятского театра оперы и балеты ответит на вопросы жителей Бурятии
6 мая в 20 часов Бурятский оперный театр проведёт третий «прямой эфир» в Instagram. На этот раз будет особенный гость – Морихиро Ивата, возглавлявший балетную труппу театра с 2012 по 2019 год.
Задать ему вопросы во время прямой трансляции сможет каждый желающий. Разговор состоится на странице Бурятского театра оперы и балета в Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», Морихиро Ивата покинул пост худрука Бурятского театра оперы и балета в июне 2019 года. Истекший контракт не стали продлевать по обоюдному согласию. Вскоре был назначен заместителем директора по художественному руководству балетной труппой Нижегородского театра оперы и балета
Морихиро Ивата выйдет на прямую связь с Бурятией
Общество, Фото:
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