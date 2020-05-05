В Бурятии вслед за «тележками добра» появились «корзины»

Продуктами нуждающимся могут помочь все желающие
В Бурятии набирают обороты акции помощи нуждающимся людям, пострадавшим из-за режима самоизоляции. Как сообщала пресс-службе ОНФ в Бурятии, в апреле в супермаркетах и магазинах Улан-Удэ появились «тележки добра». Любой желающий может приобрести продукты длительного хранения в фабричной упаковке и положить их в брендированные тележки, расположенные, как правило, за кассой. По мере наполнения тележек добровольцы доставляют продуктовые наборы малоимущим.
- Сейчас очень много людей оказались в сложной жизненной ситуации, но поддержать нуждающихся могут не только представители бизнеса и волонтеры, но и каждый житель республики. Мы обещаем, что ваши продукты попадут к людям, которые в них действительно нуждаются, –делился участник акции #МыВместе, представитель команды «Молодёжка ОНФ» в Бурятии Роман Глушков.
Первыми к акции присоединились сети магазинов «Барис», «Абсолют» и Fix price. Одной из получателей помощи стала пожилая улан-удэнка, не имеющая своего жилья и снимающая комнату. Второй подопечной, получившей продуктовую помощь, стала работающая пенсионерка. Однако поскольку работала она неофициально, с введением режима самоизоляции осталась без дополнительного заработка. Кроме того, женщина имеет хронические заболевания, поэтому большие суммы из пенсии тратит на лекарства.
В мае подобная акция стартовала уже в Северобайкальске. Здесь в магазинах устанавливают не «тележки», а «корзины добра». Смысл акции тот же – помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса.
Акция «Корзина добра» в Северобайкальске проходит с 3 по 30 мая. Первыми в неё включились магазины «Вист», «Фикс прайс», «Светофор» и продуктовый отдел ТБЦ.
- Жители выбирают и оплачивают товары с благотворительной целью. В состав товаров входят: макаронные изделия, крупы, растительное масло,молоко, мука и мучные изделия, сахарный песок, чай,кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы и пр. Товары передаются в товарные корзины, отмеченные акцией, для дальнейшей доставки волонтерами нуждающимся гражданам, - сообщили организаторы.
Подобные акции проходят во многих регионах России. По оценке, которую ОНФ озвучил в апреле, находятся в самоизоляции и нуждаются в помощи более 32 млн пожилых и маломобильных граждан.
В Бурятии вслед за «тележками добра» появились «корзины»
Общество, Фото:
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