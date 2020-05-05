По Байкалу разрешат ходить в начале июня
В Бурятии открыта навигация на реке Селенга. Навигация для маломерных судов на озере Байкал традиционно начинается с начала июня, в зависимости от погодных условий.
- Эксплуатация маломерных судов разрешается при пройдённом освидетельствовании и наличии удостоверения на право управления судном. Судно должно быть в исправном техническом состоянии, - сообщил главный государственный инспектор Бурятии по маломерным судам Николай Зайцев.
3 мая инспекторы ГИМС провели три патрулирования. В ходе рейдов осуществлен мониторинг обстановки на акватории водоёмов в Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском районах.
Справка:
За нарушение правил плавания (превышения скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, остановка или стоянка судна в запрещенных местах и т.д.) предусмотрен штраф в размере от пятисот 500 до 1000 рублей, или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления, влечёт наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10000 рублей. Если же судном управлял человек, не имеющий права управления этим судном, или это право было передано лицу, не имеющему права управления, то сумма наказания составит от 10 до 15 тысяч рублей. При управлении судном, не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, владельцу транспортного средства грозит в размере от 15 до 20 тысяч рублей.
В Бурятии открылась навигация на Селенге
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 05.05.2020
Погода по-прежнему радует теплом
Работники с положительными тестами на COVID-19 будут госпитализированы в лечебные учреждения республики, а контактные лица – в обсерваторы
За последние сутки выявлен 10 581 случай
«Все контактировавшие с пациентом установлены, помещены на карантин», - отметили в пресс-службе ВВО
Возбуждено уголовное дело
Поддержку окажут, если региональный оператор не будет начислять пени и штрафы юридическим и физическим лицам за просрочку оплаты в марте, апреле и мае
Круг контактных лиц установлен
Всего за сутки в регионе выявлено 14 новых случаев
Федерация запустила серию роликов «Сильнее, чем вчера». Видео
Певица поддержала акцию «Окно Победы»
На тушении работали более 200 человек
За сутки выявили 34 новых больных COVID-19
Вся техника и вооружение были проверены на работоспособность, укомплектованность и общее техническое состояние
В отношении руководства центра будет проведена проверка по случаю заноса коронавирусной инфекции
По республике днём 18-23, местами 8-13 тепла