В Бурятии открылась навигация на Селенге

По Байкалу разрешат ходить в начале июня



В Бурятии открыта навигация на реке Селенга. Навигация для маломерных судов на озере Байкал традиционно начинается с начала июня, в зависимости от погодных условий.



- Эксплуатация маломерных судов разрешается при пройдённом освидетельствовании и наличии удостоверения на право управления судном. Судно должно быть в исправном техническом состоянии, - сообщил главный государственный инспектор Бурятии по маломерным судам Николай Зайцев.



3 мая инспекторы ГИМС провели три патрулирования. В ходе рейдов осуществлен мониторинг обстановки на акватории водоёмов в Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском районах.



Справка:



За нарушение правил плавания (превышения скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, остановка или стоянка судна в запрещенных местах и т.д.) предусмотрен штраф в размере от пятисот 500 до 1000 рублей, или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления, влечёт наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10000 рублей. Если же судном управлял человек, не имеющий права управления этим судном, или это право было передано лицу, не имеющему права управления, то сумма наказания составит от 10 до 15 тысяч рублей. При управлении судном, не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, владельцу транспортного средства грозит в размере от 15 до 20 тысяч рублей.



