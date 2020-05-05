 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Мая

04 Мая

Популярное

В Улан-Удэ возможен дождь

В Улан-Удэ возможен дождь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Погода по-прежнему радует теплом

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 5 мая, днём по юго-западу Бурятии и Прибайкалью местами ожидается дождь. Ветер восточный 6-11, днём местами до 15 м/с.

Температура воздуха днём +22,+27, по северу +13,+18, по побережью Байкала +8,+13.

В Улан-Удэ без осадков, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Максимальная температура днём +23,+25. 
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия готова принять 210 вахтовиков из Якутии
Бурятия готова принять 210 вахтовиков из Якутии
Общество, 04.05.2020
Работники с положительными тестами на COVID-19 будут госпитализированы в лечебные учреждения республики, а контактные лица – в обсерваторы
В России более 145 тысяч случаев заболевания коронавирусом
В России более 145 тысяч случаев заболевания коронавирусом
Общество, 04.05.2020
За последние сутки выявлен 10 581 случай
О заболевшем коронавирусом военнослужащем: «Состояние удовлетворительное»
О заболевшем коронавирусом военнослужащем: «Состояние удовлетворительное»
Общество, 04.05.2020
«Все контактировавшие с пациентом установлены, помещены на карантин», - отметили в пресс-службе ВВО
В Бурятии «ЭкоАльянсу» планируют оказать финансовую поддержку
В Бурятии «ЭкоАльянсу» планируют оказать финансовую поддержку
Общество, 04.05.2020
Поддержку окажут, если региональный оператор не будет начислять пени и штрафы юридическим и физическим лицам за просрочку оплаты в марте, апреле и мае
В Забайкалье подтверждено 215 случаев новой коронавирусной инфекции
В Забайкалье подтверждено 215 случаев новой коронавирусной инфекции
Общество, 04.05.2020
Всего за сутки в регионе выявлено 14 новых случаев
Бурятскую спортсменку показали в ролике Федерации бокса России
Бурятскую спортсменку показали в ролике Федерации бокса России
Общество, 04.05.2020
Федерация запустила серию роликов «Сильнее, чем вчера». Видео
Мэдэгма Доржиева исполнила песню «День Победы» на балконе
Мэдэгма Доржиева исполнила песню «День Победы» на балконе
Общество, 04.05.2020
Певица поддержала акцию «Окно Победы»
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
Общество, 04.05.2020
На тушении работали более 200 человек
В Бурятии 407 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии 407 случаев заражения коронавирусом
Общество, 04.05.2020
За сутки выявили 34 новых больных COVID-19
В Бурятии начинается обслуживание вооружения и военной техники
В Бурятии начинается обслуживание вооружения и военной техники
Общество, 04.05.2020
Вся техника и вооружение были проверены на работоспособность, укомплектованность и общее техническое состояние
У 2 работников психоневрологического центра Бурятии выявлен коронавирус
У 2 работников психоневрологического центра Бурятии выявлен коронавирус
Общество, 04.05.2020
В отношении руководства центра будет проведена проверка по случаю заноса коронавирусной инфекции
В Улан-Удэ днём до +20
В Улан-Удэ днём до +20
Общество, 04.05.2020
По республике днём 18-23, местами 8-13 тепла
В детсадах и предшкольных группах Улан-Удэ сформировано 321 свободное место
В детсадах и предшкольных группах Улан-Удэ сформировано 321 свободное место
Общество, 03.05.2020
Комплектование будет проходить в конце мая 2020 года

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^