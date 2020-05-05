В Улан-Удэ возможен дождь

Погода по-прежнему радует теплом



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 5 мая, днём по юго-западу Бурятии и Прибайкалью местами ожидается дождь. Ветер восточный 6-11, днём местами до 15 м/с.



Температура воздуха днём +22,+27, по северу +13,+18, по побережью Байкала +8,+13.



В Улан-Удэ без осадков, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Максимальная температура днём +23,+25.



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