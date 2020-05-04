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Бурятия готова принять 210 вахтовиков из Якутии

Бурятия готова принять 210 вахтовиков из Якутии
Общество,  Фото:pixabay.com
Работники с положительными тестами на COVID-19 будут госпитализированы в лечебные учреждения республики, а контактные лица – в обсерваторы

Республика готова принять и разместить 210 вахтовиков – жителей Бурятии, работающих на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. Об этом стало известно из ответа правительства Бурятии на письмо генерального директора АО «СтройТрансНефтеГаз» Ивана Сибирева.

- Республика Бурятия готова принять и разместить для прохождения режима самоизоляции 210 вахтовых рабочих – жителей Республики Бурятия, работающих на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. При этом сообщаю, что работники с положительными тестами на COVID-19 будут госпитализированы в лечебные учреждения, организованные для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести заболевания, а контактные лица – в обсерваторы, - говорится в документе, подписанном главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Ранее на территории месторождения были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. 17 апреля власти Якутии объявили карантин на этой территории. На месторождении расположены 34 вахтовых посёлка различных подрядных организаций «Газпрома», где работает более 10 тысяч человек.

Среди трудящихся там сотрудников есть и жители Бурятии, работающие вахтовым методом. Недавно главе республики было направлено письмо генерального директора АО «СтройТрансНефтеГаз» Ивана Сибирева, в котором он просил в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на месторождении принять вахтовых рабочих – жителей Бурятии в количестве 210 человек, имеющих положительные и отрицательные результаты тестов на COVID-19, для организации режима самоизоляции. 

Развернули мобильный госпиталь МЧС

Как сообщает ТАСС, ранее с 1 мая на месторождении развернули мобильный госпиталь МЧС на 12 койко-мест с проходимостью от 40 до 60 человек в сутки. В него входят сортировочный центр и реанимационное отделение. Самолёт МЧС также вчера доставил туда полевой медицинский пункт и пункт временного размещения людей на 125 мест.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространения инфекции на Чаяндинском месторождении. Он также поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих там. Минздраву России, МЧС России было поручено организовать на объекте полевой мобильный госпиталь для размещения зараженных, обеспечить там работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Сейчас организовываются рейсы для того, чтобы доставить вахтовиков в их регионы. 
  


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