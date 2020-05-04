За последние сутки выявлен 10 581 случай
По данным на 4 мая, в России всего 145 268 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлен 10 581 случай. Выздоровело 18 095, скончались - 1 356.
Проведено более 4,3 млн. тестов
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 4 мая, в Забайкалье подтверждено 215 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за сутки выявлено 14 новых случаев, все заболевшие доставлены в медучреждения региона. Всего выздоровели 67 человек.
По данным на 4 мая, в Иркутской области зарегистрировано 200 случаев коронавируса (+15 за сутки). Из них 132 человека госпитализированы; один человек проходит лечение в Забайкалье. 62 человека выздоровело, в том числе за минувшие сутки - 4 пациента. 5 человек умерло.
В Бурятии на 8.00 часов 4 мая зарегистрировано 407 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-2019.
Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 105 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано с выздоровлением 3 человека с COVID-19. Умерло 4 человека (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020). Проходит лечение в стационарах 221 человек. На амбулаторном лечении и в пансионате 77 человек.
В России более 145 тысяч случаев заболевания коронавирусом
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