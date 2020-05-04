Житель Бурятии незаконно рыбачил на Байкале

Возбуждено уголовное дело
В Кабанском районе Бурятии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина» раскрыто преступление.
Утром 30 апреля участковый уполномоченный полиции в ходе рейда на берегу Байкала, в 2 километрах от села Исток, заметил местного жителя, который с помощью сетей занимался незаконным ловом рыбы.
- Полицейские изъяли у официально не работающего, ранее не судимого 38-летнего гражданина 2 особи щуки, 5 особей окуня, по одной особи плотвы, язя и карася, рыбацкую сеть. Ущерб от действий злоумышленника составил 8 200 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
Операция «Путина» направлена на пресечение браконьерства, сохранение водных биологических ресурсов, привлечение злоумышленников к ответственности.
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