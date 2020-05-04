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В Забайкалье подтверждено 215 случаев новой коронавирусной инфекции

В Забайкалье подтверждено 215 случаев новой коронавирусной инфекции
Общество, 
Всего за сутки в регионе выявлено 14 новых случаев

По данным на 4 мая, в Забайкалье подтверждено 215 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 процентов из них - дети. Всего за сутки выявлено 14 новых случаев, все заболевшие доставлены в медучреждения региона. Всего выздоровели 67 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском районах.

По данным на 4 мая, в Иркутской области зарегистрировано 200 случаев коронавируса (+15 за сутки), сообщает пресс-служба правительства региона.

Из них 132 человека госпитализированы; один человек проходит лечение в Забайкалье. 62 человека выздоровело, в том числе за минувшие сутки - 4 пациента. 5 человек умерло.

В Бурятии на 8.00 часов 4 мая зарегистрировано 407 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Вчера было 373 случая, за сутки выявили ещё 34 новых больных.

Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 105 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано с выздоровлением 3 человека с COVID-19. Умерло 4 человека (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020). Проходит лечение в стационарах 221 человек. На амбулаторном лечении и в пансионате 77 человек.


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