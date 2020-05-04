Бурятскую спортсменку показали в ролике Федерации бокса России

Бурятскую спортсменку Людмилу Воронцову показали в ролике Федерации бокса России. Наряду с ней, на видео были показаны и другие известные боксёры страны.На сайте федерации сообщается, что они запустили серию роликов «Сильнее, чем вчера».- Находясь в самоизоляции, многим из нас пришлось серьёзно изменить привычный образ жизни: перестать ходить на работу, на тренировки, в спортзал, встречаться с друзьями. Мы подсознательно ожидаем, что ещё немного — и мы сможем вернуться к привычному ритму, поэтому откладываем все дела на потом. Коммуникационная компания проекта «Сильнее, чем вчера» призвана стимулировать людей идти к своей цели, даже находясь в ограниченных условиях. Чем серьёзнее испытание, тем сильнее ты станешь, - говорится в анонсе к первому ролику.«Спорт даёт тебе возможность чувствовать себя лучше и двигаться дальше каждый день, а спорт в домашних условиях — это, в первую очередь, про любовь к себе и своему телу. В боксе не бывает случайностей, и успех ждёт только тех, кто сегодня прыгнул выше головы, а завтра поставит себе ещё более высокую планку. Поэтому главная мотивация — мы сами», добавляется здесь.В федерации отмечают, что сегодня мы должны соблюдать правила, потому что сейчас как никогда необходимо проявить ответственность и осторожность, оставаясь дома. «Но мы скоро вернемся. Сильнее, чем вчера. В этом бою мы с вами за одно», заключают здесь.