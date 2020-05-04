В Бурятии потушили 5 лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На тушении работали более 200 человек



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 5 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на площади 2 132 га. На тушении работали более 200 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники.



На утро 4 мая лесные пожары ликвидированы.



Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В лесах республики введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

