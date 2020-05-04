По республике днём 18-23, местами 8-13 тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 мая по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 5-10, местами до 16 м /с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 2-7 мороза, днём 18-23, местами 8-13 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 0-2, днём 18-20 тепла.
В Улан-Удэ днём до +20
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