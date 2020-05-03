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В детсадах и предшкольных группах Улан-Удэ сформировано 321 свободное место

В детсадах и предшкольных группах Улан-Удэ сформировано 321 свободное место
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Комплектование будет проходить в конце мая 

Комитет по образованию Улан-Удэ информирует о наличии свободных мест для детей двух возрастных категорий:⠀
- 5-6 лет - 185 мест;⠀
- 6-7 лет - 136 мест.⠀

Внести изменения в заявление можно двумя способами:⠀

- заполнить заявление и направить скан-копию по электронной почте odo@ulan-ude-eg.ru. Обязательно указывайте в заявлении свой контактный телефон, чтобы специалисты могли связаться с вами и уточнить информацию; 

- на портале sad.obr03.ru. Внести изменения в заявление может только родитель (заявитель), подавший первичное заявление. Родитель (заявитель) должен иметь подтверждённую учётную запись портала государственных услуг.

Внести изменения можно только по заявлениям со статусом «очередник». Обращайте внимание на детские сады, имеющие филиалы. В заявлении может быть указано не более пяти детских садов.⠀


Комплектование будет проходить в конце мая 2020 года, сообщили в администрации города. 
детские сады
 
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