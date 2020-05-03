В детсадах и предшкольных группах Улан-Удэ сформировано 321 свободное место



Комитет по образованию Улан-Удэ информирует о наличии свободных мест для детей двух возрастных категорий:⠀

- 5-6 лет - 185 мест;⠀

- 6-7 лет - 136 мест.⠀

⠀

Внести изменения в заявление можно двумя способами:⠀



- заполнить заявление и направить скан-копию по электронной почте odo@ulan-ude-eg.ru. Обязательно указывайте в заявлении свой контактный телефон, чтобы специалисты могли связаться с вами и уточнить информацию;



- на портале sad.obr03.ru. Внести изменения в заявление может только родитель (заявитель), подавший первичное заявление. Родитель (заявитель) должен иметь подтверждённую учётную запись портала государственных услуг.

⠀

Внести изменения можно только по заявлениям со статусом «очередник». Обращайте внимание на детские сады, имеющие филиалы. В заявлении может быть указано не более пяти детских садов.⠀









Комплектование будет проходить в конце мая 2020 года, сообщили в администрации города.

