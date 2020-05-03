Жительницу Усолья-Сибирского осудят за мошенничество на 16 млн

Она незаконно начисляла оплату гражданам коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению при отсутствии реальных договоров с поставщиками энергоресурсов



В Иркутской области закончилось расследование уголовного дела по ч.4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере».



Потерпевшими стали 610 граждан, у которых было похищено более 16 миллионов рублей.



Сотрудники полиции установили 53-летнюю жительницу Усолья-Сибирского, причастную к этой многомиллионной афере.



Как выяснили следователи, женщина являлась руководителем одной из городских управляющих компаний, незаконно начисляла оплату гражданам коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению при отсутствии реальных договоров с поставщиками энергоресурсов. Противоправную деятельность она осуществляла в период с 2012 по 2015 годы.



Собранные следственными органами доказательства легли в основу подписанного прокурором обвинительного заключения, направленного в Усольский городской суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

