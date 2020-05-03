Электронные пропуска для передвижения ввели в Забайкалье





Жители Читы и Читинского района смогут подтверждать законность своего нахождения вне места проживания (пребывания) с помощью цифровых пропусков.



- Для получения цифровых пропусков гражданин заполняет и направляет заявление с использованием Единого портала https://propusk.gosuslugi.ru/ или мобильного приложения «Госуслуги СТОП коронавирус» (доступно для смартфонов Android и iOS). После этого на экране устройства отобразится временный цифровой пропуск в виде QR-кода и 16-значного номера, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.



Цифровые пропуска можно скачать или распечатать, либо просто записать для предъявления уполномоченным должностным лицам, контролирующим соблюдение правил самоизоляции. При этом в QR-коде и 16-значном номере указываются в зашифрованном виде фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные, а если он передвигается на автомобиле – ещё и данные авто.



При следовании к месту работы со 2 мая гражданин оформляет временный пропуск самостоятельно, а с 7 мая это станет обязанностью работодателя. Для этого организациям необходимо быть зарегистрированными на сайте госуслуг ЕСИА.



Для оформления долгосрочного цифрового пропуска работодатель заполняет заявление на получение госуслуги «Сбор сведений о сотрудниках, которым необходимо выходить на работу» через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для оформления временного цифрового пропуска гражданин может использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».



Контролировать соблюдение всех мер безопасности будут правоохранительные органы и сотрудники специализированных служб.



Согласно действующим на 1 мая правовым нормам, жителям Забайкальского края запрещено покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:



- обращения за экстренной медицинской помощью;



- при следовании на работу и обратно в организациях, деятельность которых не приостановлена;



- при обращении по записи в органы власти, в том числе за получением госуслуг;



- при обращении в банковские организации;



- следовании к ближайшему месту приобретения лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости;



- выгула домашних животных в радиусе 300 метров от дома;



- выноса отходов;



- следования к близким родственникам старше 60 лет в случае доставки им на дом лекарств, продуктов и товаров первой необходимости;



- обращения в случае смерти близких людей за оформлением услуг по их погребению и посещения кладбищ для захоронения близких людей;



- следования до садового или дачного участка;



- следования к месту нахождения личного транспортного средства;



- следования к месту призыва на военную службу, а также в целях исполнения воинской обязанности.







Электронные пропуска для передвижения вводятся в Забайкалье со 2 мая.