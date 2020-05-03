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В Бурятии военные круглосуточно мониторят лесные массивы

В Бурятии военные круглосуточно мониторят лесные массивы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На административных зонах и в парках боевых машин выполнены работы по уборке территорий от сухой травы, проверено состояние противопожарного оборудования, снаряжения

Военнослужащими ВВО в Бурятии круглосуточно проводится мониторинг противопожарной обстановки.

Так, с начала апреля на территории Кяхтинского района специалистами по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» соединения Восточного военного округа, дислоцированного в республике, проводится круглосуточный мониторинг лесных массивов с прогнозированием складывающейся лесопожарной обстановки.

Также на административных зонах и в парках боевых машин выполнены работы по уборке территорий от сухой травы, проверено состояние противопожарного оборудования, снаряжения, имеющихся резервуаров с водой, технических средств подвоза воды и пожарных машин. Специализированные пожарные команды переведены на усиленный режим работы.

Помимо этого, специалистами инженерных подразделений общевойскового объединения ВВО проведены работы по обновлению минерализованных полос по периметру воинских частей. Работы проводятся расчётами войсковых экскаваторов, а также землеройных машин ПЗМ-2 на базе крупногабаритного трактора Т-150.

Всего в объединении к выполнению мероприятий противопожарной защиты привлечено более 100 единиц техники, специализированного пожарного оборудования.
 
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