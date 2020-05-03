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Житель Бурятии отсудил у «управляшки» компенсацию за рухнувшую на его авто наледь

Житель Бурятии отсудил у «управляшки» компенсацию за рухнувшую на его авто наледь
Общество,  Фото:pixabay.com
Машина мужчины получила механические повреждения

Северобайкальским городским судом было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению жителя к управляющей компании, ООО, о взыскании материального ущерба, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.

С крыши многоквартирного жилого дома произошёл сход наледи на принадлежащий мужчине автомобиль. В результате чего машина получила механические повреждения.

- Разрешая исковые требования, суд первой инстанции установил, что ответственным за возмещение ущерба является управляющая компания. Вместе с тем, суд также усмотрел наличие виновных действий со стороны истца, который осуществлял парковку автомобиля непосредственно у жилого дома, несмотря на предупреждение управляющей компании, в связи с чем, посчитал необходимым уменьшить размер материального вреда, - сообщили в пресс-службе суда.

Решением суда исковые требования мужчины были удовлетворены частично.

Решение вступило в законную силу.


суд
 
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