Житель Бурятии отсудил у «управляшки» компенсацию за рухнувшую на его авто наледь

Машина мужчины получила механические повреждения
Северобайкальским городским судом было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению жителя к управляющей компании, ООО, о взыскании материального ущерба, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.
С крыши многоквартирного жилого дома произошёл сход наледи на принадлежащий мужчине автомобиль. В результате чего машина получила механические повреждения.
- Разрешая исковые требования, суд первой инстанции установил, что ответственным за возмещение ущерба является управляющая компания. Вместе с тем, суд также усмотрел наличие виновных действий со стороны истца, который осуществлял парковку автомобиля непосредственно у жилого дома, несмотря на предупреждение управляющей компании, в связи с чем, посчитал необходимым уменьшить размер материального вреда, - сообщили в пресс-службе суда.
Решением суда исковые требования мужчины были удовлетворены частично.
Решение вступило в законную силу.
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Общество, Фото:
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