Житель Бурятии отсудил у «управляшки» компенсацию за рухнувшую на его авто наледь

Машина мужчины получила механические повреждения



Северобайкальским городским судом было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению жителя к управляющей компании, ООО, о взыскании материального ущерба, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.



С крыши многоквартирного жилого дома произошёл сход наледи на принадлежащий мужчине автомобиль. В результате чего машина получила механические повреждения.



- Разрешая исковые требования, суд первой инстанции установил, что ответственным за возмещение ущерба является управляющая компания. Вместе с тем, суд также усмотрел наличие виновных действий со стороны истца, который осуществлял парковку автомобиля непосредственно у жилого дома, несмотря на предупреждение управляющей компании, в связи с чем, посчитал необходимым уменьшить размер материального вреда, - сообщили в пресс-службе суда.



Решением суда исковые требования мужчины были удовлетворены частично.



Решение вступило в законную силу.





