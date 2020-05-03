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Буддийская Сангха обратилась к верующим

Буддийская Сангха обратилась к верующим
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Во время печальных событий в семьях – похорон родных, во избежание усугубления ситуации с CОVID-19, просим организацией похорон родных и близких заниматься ограниченному кругу лиц», попросили в Сангхе

Буддийская традиционная Сангха России опубликовала обращение к верующим.

- В связи с появлением случаев одномоментного заражения людей коронавирусной инфекцией (группами людей) в Бурятии, во время печальных событий в семьях – похорон родных, во избежание усугубления ситуации с CОVID-19, просим организацией похорон родных и близких заниматься ограниченному кругу лиц, - обратились в Буддийской традиционной Сангхе России.

«Это вынужденная мера. И принять такое решение очень непросто. Будьте максимально осторожны во всём! И не забывайте надевать маски, перчатки, постоянно пользуйтесь дезинфицирующими средствами», добавили здесь.

В приказе XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева говорится: «Ламам соблюдать масочный режим и надевать перчатки - при проведении обрядов похорон, поминальных служб и исключительных обрядов с присутствием людей».

- И в этой непростой ситуации близким родственникам усопшего и желающим посетить траурное мероприятие - важно с пониманием отнестись к тому, что присутствие большого количества людей как на церемонии прощания, так и на погребении, на поминальном обеде, чревато распространением быстрого заражения людей, если среди них будут инфицированные или контактировавшие с ними. Что может привести к печальным последствиям, - отмечается в обращении Буддийской традиционной Сангхи России.

«Важно помнить всегда и понимать, что наши мысли, возжигание масляных лампадок Зула, молитвы Буддам и Божествам о благом перерождении усопшего человека, тонкое сознание которого ещё находится в состоянии «бардо» (промежуточном состоянии) перед обретением следующей жизни, являются нашей самой главной, самой действенной помощью ему. Всё это можно делать дома перед алтарём или заказывать молебны по усопшим в свои дацаны онлайн», заключается здесь. 
Сангха верующие
 
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