В Забайкалье 198 случаев заражения коронавирусом



По данным на 3 мая, в Забайкалье подтверждено 198 случаев новой коронавирусной инфекции, среди них 25 детей. Всего за сутки 31 новый случай, все заболевшие доставлены в медучреждения региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.



Выписано за сутки 4 человека, пробы на коронавирус дважды показали у них отрицательный результат. Всего выписано 53 человека.



Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском районах.



По данным на 3 мая, в Иркутской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса (+19 за сутки), сообщает пресс-служба правительства региона.



Из них 121 человек госпитализирован, 5 человек умерло. 58 человек выздоровело, в том числе за минувшие сутки - 5 пациентов.









