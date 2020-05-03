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В Забайкалье 198 случаев заражения коронавирусом

В Забайкалье 198 случаев заражения коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выписано за сутки в регионе 4 человека 

По данным на 3 мая, в Забайкалье подтверждено 198 случаев новой коронавирусной инфекции, среди них 25 детей. Всего за сутки 31 новый случай, все заболевшие доставлены в медучреждения региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Выписано за сутки 4 человека, пробы на коронавирус дважды показали у них отрицательный результат. Всего выписано 53 человека.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском районах.

По данным на 3 мая, в Иркутской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса (+19 за сутки), сообщает пресс-служба правительства региона. 

Из них 121 человек госпитализирован, 5 человек умерло. 58 человек выздоровело, в том числе за минувшие сутки - 5 пациентов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 8.00 часов 3 мая зарегистрировано 373 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случая заражения COVID-2019. Накануне было 355 случаев, за минувшие сутки выявили ещё 18 новых больных.

Успешно завершили лечение и выписались из больницы 102 человека, в т.ч. за прошедшие сутки выписано 4 человека с выздоровлением. Умерло 4 человека (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020), проходят лечение в стационарах 223 больных. В данный момент осуществляется госпитализация 5 пациентов. В пансионате с лёгким течением COVID-19 наблюдаются 39 человек.
  

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