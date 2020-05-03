Актёр, сыгравший Алдара Цыденжапова: «Я боялся показать его не так»



Алдар значит Слава



«9 секунд понадобилось пареньку из Аги, чтобы закрутить вентиль трубопровода и выйти из охваченного огнём отсека…9 секунд и 8 поворотов вентиля…» - так говорится в описании к спектаклю Саяна Жамбалова «Алдар. 9 секунд».



Премьера прошла в ноябре 2017 года. Сегодня это один из самых известных репертуарных спектаклей Бурятского драматического театра. А для молодого артиста Алдара Базарова - первая большая роль.



- Думаете, это совпадение, что вы тёзки и ровесники с Алдаром Цыденжаповым?



- Скорее всего, совпадение. Я, наверное, по возрасту подходил. Хотя, может быть, и не просто так. У него есть сестра, у меня есть. Возможно, чем-то похожи. Я был закрытым, не любил ходить куда-то, любил дома сидеть, по хозяйству помогать. Мне кажется, он таким же был. По крайней мере, я так представляю, - говорит актер.



Поэтому, с одной стороны, сыграть того самого «паренька из Аги» Алдара Цыденжапова для Алдара Базарова, паренька из «страны голубых озёр» (артист родом из села Можайка Еравнинского района - прим. ред.), было несложно. Хотя актёр долго думал, как показать мужество и храбрость, особенно когда Герой не выдуманный, а настоящий, спасший множество жизней. А потом понял, что всё очень просто:



- Я думаю, в жизни он обычный парень был. У него не было каких-то пафосных, героических мыслей. Просто в один момент он понял, что может исправить ситуацию, которая была безвыходной. Конечно, у любого человека появляется страх. Но он преодолел себя. Может, другие мешкались бы. А он решил…



«Проще, проще, проще»



Хотя позже молодой артист признался, что сначала немного «переигрывал». Помог убрать лишний героизм режиссёр спектакля Саян Жамбалов, вспоминает актёр:



- Я сначала слишком героически вёл себя на сцене. Но в жизни же человек не будет рвать на себе рубашку и говорить пафосные речи. Поэтому «проще, проще, проще!» - Саян Цыдыпович всегда так говорит.



Знаком Алдар Базаров с худруком Бурятского театра драмы с первого курса. Саян Жамбалов преподавал у него актёрское мастерство во ВСГАКИ, где артист учился с 2009 года по 2014 год. После чего сразу поступил в труппу Бурятского драматического театра. Правда, ненадолго. Той же осенью он был призван в армию и отслужил год, отдавая долг Родине и, видимо - готовясь к своей первой главной роли. А подготовка к спектаклю, действительно, была основательной. Алдар Базаров вместе с другими артистами читал статьи и смотрел фильм об Алдаре Цыденжапове, а также побывал в творческой экспедиции во Владивостоке на том самом эсминце «Быстрый».





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓐𝓵𝓭𝓪𝓻 𝓑𝓪𝔃𝓪𝓻𝓸𝓿 (@bazarovofficial) 29 Июл 2017 в 11:49 PDT



- Общались с его друзьями. Они рассказали, что он был очень упёртый, умел отстаивать свою точку зрения, и что хороший парень был, который всегда на любую просьбу отреагирует, - отмечает актёр. - Общались с его друзьями. Они рассказали, что он был очень упёртый, умел отстаивать свою точку зрения, и что хороший парень был, который всегда на любую просьбу отреагирует, - отмечает актёр.



«Переходный момент»



-Что вы чувствовали, играя на сцене Героя России?



- Первый спектакль - было тяжело, когда его мама была в зале. Был такой трепет, я боялся показать его не так. Я же его не знал, своё представление на сцене показал. Я опешил, когда мне нужно было ей цветы вручить. Тяжело очень, она плачет стоит. А я еще играл её сына. Почему-то это чувство осталось. До сих пор помню, - рассказывает он.



Со дня премьеры прошло два с половиной года. Но тот самый взгляд матери, потерявшей своего сына, всегда смотрит на молодого артиста из зала, когда он выходит на сцену в спектакле «Алдар. 9 секунд». Алдар Базаров совершил подвиг, о котором будут помнить всегда, множество раз на сцене. И каждый раз он с особым волнением переживает те самые «9 секунд».



- Что такое подвиг?



- Проявление храбрости. Без паники оценить ситуацию, принять верное решение. Никто не готов к таким ситуациям, всё решает переходный момент. Ты понимаешь, что нужно сделать, несмотря на последствия. Наверное, это и есть подвиг.







Валентина Бадмажапова





Справка:



Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.



16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.



В селе Селендума Селенгинского района Бурятии и в Улан-Удэ установлены памятники Алдару.



Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское в Забайкальском крае. Именем героя также названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.



Его имя присвоено школе № 57 в Улан-Удэ.





Они оба родились в 1991 году с разницей около месяца. Алдар Цыденжапов навсегда останется 19-летним Героем России, спасшим экипаж эсминца «Быстрый» ценой своей жизни. А актёру Бурятского драматического театра Алдару Базарову суждено воплотить этот подвиг на сцене.