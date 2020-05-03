В Бурятии зафиксированы факты заражения коронавирусом во время религиозных служений

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

«Убедительно прошу вас ограничить сейчас проведение молебнов, обрядовых мероприятий с участием верующих», попросил главный санитарный врач республики



Ограничительные мероприятия по профилактике коронавируса распространяются на все публичные религиозные обряды



В субботу, 2 мая, на совещании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией было отмечено, что массовые мероприятия, включая молебны, семейно-родовые обряды и поклонения «обоо тахилга», «тайлган» и т.д., которые традиционно начинаются в мае-июне, также попадают в под определение «массовые мероприятия», и также на них распространяются ограничения. Соответствующее письмо управление Роспотребнадзора по Бурятии направило руководителям религиозных конфессий.



- В Бурятии уже есть факты заражения коронавирусной инфекцией во время религиозных служений. В настоящий момент в очагах заражения продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий для купирования инфекции, - сообщили в республиканском оперативном штабе.



Для недопущения подобных случаев распространения коронавирусной инфекции штабом даны поручения главам муниципальных образований республики по усилению контроля по недопущению массовых мероприятий.



- Убедительно прошу вас ограничить сейчас проведение молебнов, обрядовых мероприятий с участием верующих. В республике продолжают действовать ограничительные мероприятия, режим самоизоляции. Сегодня мы с вами, как и весь мир, переживаем сложный период. И именно сегодня мы можем и должны проявить максимум заботы о своих ближних, - обратился к жителям Бурятии главный государственный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев.



- Напоминаем, оперативным штабом на территории Бурятии запрещено проведение всех массовых мероприятий. Всем жителям республики необходимо соблюдать режим ограничительных мероприятий для обеспечения безопасности своего окружения, - заключили в штабе.

