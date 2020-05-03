 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Мая

02 Мая

01 Мая

Популярное

У медсестры одной из больниц в Улан-Удэ выявлен коронавирус

У медсестры одной из больниц в Улан-Удэ выявлен коронавирус
Общество,  Фото:pixabay.com
Пациенты и сотрудники больницы не пострадали, тем не менее, будут приняты меры предосторожности

Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) и Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Ангапова (БСМП) продолжают работу в штатном режиме. Об этом сегодня сообщили в республиканском оперативном штабе.

29 апреля в пульмонологическое отделение Республиканской клинической больницы имени Семашко поступил пациент с предварительным диагнозом «внебольничная пневмония». После проведения рентгенографии грудной клетки диагноз был снят. Пациент госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи в реанимационное отделение с диагнозом «ишемическая болезнь сердца и стенокардия». В связи с тем, что у пациента был предварительный диагноз «внебольничная пневмония», он был обследован на COVID-19.

- Поскольку первое лабораторное исследование дало сомнительный результат, было принято решение о проведении дополнительного исследования. Результат повторного анализа – отрицательный. Все отделения БСМП продолжают работу в штатном режиме, - рассказали в республиканском оперативном штабе.

1 мая диагноз COVID-19 установлен медицинской сестре реанимационного отделения ДРКБ, которая с 13 по 24 апреля проводила отпуск в селе Могсохон Кижингинского района. Проведён весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, проведена дезинфекция по местам пребывания заболевшей. Медицинский работник госпитализирован. Пациенты и сотрудники больницы не пострадали, тем не менее, будут приняты меры предосторожности, и в течение 14 дней за ними будет осуществляться дополнительное медицинское наблюдение.
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии 373 случая заражения коронавирусом
В Бурятии 373 случая заражения коронавирусом
Общество, 03.05.2020
За сутки число заболевших выросло на 18 человек
В Бурятии температура опускалась до -8
В Бурятии температура опускалась до -8
Общество, 03.05.2020
В республике сохранится прохладная погода 
Улан-удэнец с пакетом марихуаны автостопом добирался до дома
Улан-удэнец с пакетом марихуаны автостопом добирался до дома
Общество, 02.05.2020
По дороге мужчину задержали полицейские 
Жителей Бурятии призывают не сжигать сухую траву
Жителей Бурятии призывают не сжигать сухую траву
Общество, 02.05.2020
В регионе действует особый противопожарный режим
Охранники Росгвардии Бурятии, возможно, контактировали с заражёнными коронавирусом
Охранники Росгвардии Бурятии, возможно, контактировали с заражёнными коронавирусом
Общество, 02.05.2020
Работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии по республике проводятся противоэпидемические мероприятия
Две новые школы построены в Иволгинском районе Бурятии
Две новые школы построены в Иволгинском районе Бурятии
Общество, 02.05.2020
Глава республики заявил о строительстве новых школ в 2021 году
На КПП в Улан-Удэ разворачивают водителей с температурой
На КПП в Улан-Удэ разворачивают водителей с температурой
Общество, 02.05.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с круглосуточного КПП на Верхней Берёзовке
На страже правопорядка. О том, кто охранял покой Бурятии в годы войны
На страже правопорядка. О том, кто охранял покой Бурятии в годы войны
Общество, 02.05.2020
Тысячи наших земляков героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Но и в тылу кипела жизнь. Одним из тех, кто охранял покой жителей республики в годы войны, был Доржиев Галдан Доржиевич. О судьбе своего отца «Байкал-Daily» рассказала дочь Галина Галдановна Воропай
В Иволгинском районе Бурятии построен новый детсад на 280 мест
В Иволгинском районе Бурятии построен новый детсад на 280 мест
Общество, 02.05.2020
Персонал для нового образовательного учреждения уже набран 
В Улан-Удэ мужчина отнёс жене обед и ограбил женщину
В Улан-Удэ мужчина отнёс жене обед и ограбил женщину
Общество, 02.05.2020
Мужчина украл солнцезащитные очки и сумку
На заводе в Улан-Удэ 21 сотрудник заразился коронавирусом
На заводе в Улан-Удэ 21 сотрудник заразился коронавирусом
Общество, 02.05.2020
На Авиазаводе приостановлена деятельность двух цехов 

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^