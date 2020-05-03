У медсестры одной из больниц в Улан-Удэ выявлен коронавирус

Пациенты и сотрудники больницы не пострадали, тем не менее, будут приняты меры предосторожности
Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) и Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Ангапова (БСМП) продолжают работу в штатном режиме. Об этом сегодня сообщили в республиканском оперативном штабе.
29 апреля в пульмонологическое отделение Республиканской клинической больницы имени Семашко поступил пациент с предварительным диагнозом «внебольничная пневмония». После проведения рентгенографии грудной клетки диагноз был снят. Пациент госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи в реанимационное отделение с диагнозом «ишемическая болезнь сердца и стенокардия». В связи с тем, что у пациента был предварительный диагноз «внебольничная пневмония», он был обследован на COVID-19.
- Поскольку первое лабораторное исследование дало сомнительный результат, было принято решение о проведении дополнительного исследования. Результат повторного анализа – отрицательный. Все отделения БСМП продолжают работу в штатном режиме, - рассказали в республиканском оперативном штабе.
1 мая диагноз COVID-19 установлен медицинской сестре реанимационного отделения ДРКБ, которая с 13 по 24 апреля проводила отпуск в селе Могсохон Кижингинского района. Проведён весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, проведена дезинфекция по местам пребывания заболевшей. Медицинский работник госпитализирован. Пациенты и сотрудники больницы не пострадали, тем не менее, будут приняты меры предосторожности, и в течение 14 дней за ними будет осуществляться дополнительное медицинское наблюдение.
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