По дороге мужчину задержали полицейские
Утром 29 апреля в двух километрах от села Нижняя Иволга сотрудниками ДПС задержан 27-летний житель Улан-Удэ. В ходе досмотра у него обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством. По заключению эксперта - марихуана весом более 500 граммов.
Подозреваемый пояснил, что заготовил наркотическое средство в Иволгинском районе Бурятии для собственного употребления и направлялся автостопом в Улан-Удэ.
- От освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Кроме того, он будет привлечён к административной ответственности за нарушение ограничительных мероприятий, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина судим за наркопреступление.
Улан-удэнец с пакетом марихуаны автостопом добирался до дома
Общество, Фото:
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