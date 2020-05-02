Улан-удэнец с пакетом марихуаны автостопом добирался до дома

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По дороге мужчину задержали полицейские



Утром 29 апреля в двух километрах от села Нижняя Иволга сотрудниками ДПС задержан 27-летний житель Улан-Удэ. В ходе досмотра у него обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством. По заключению эксперта - марихуана весом более 500 граммов.



Подозреваемый пояснил, что заготовил наркотическое средство в Иволгинском районе Бурятии для собственного употребления и направлялся автостопом в Улан-Удэ.



- От освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Кроме того, он будет привлечён к административной ответственности за нарушение ограничительных мероприятий, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина судим за наркопреступление.



