330 жителей Бурятии нарушили режим изоляции



КоАП РФ Статья 6.3. ч. 2.



2. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, влекут наложение административного штрафа:



- на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

- на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.







По прибытии в Бурятию из-за границы и других регионов страны каждый прибывающий получает постановление санитарных врачей об обязательной изоляции на весь инкубационный период коронавирусной инфекции 14 дней. Такой же карантин обязаны соблюдать лица, контактировавшие с заболевшими COVID-19.МВД по республике продолжает работу по привлечению к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ граждан, нарушивших постановления территориальных органов Роспотребнадзора по изоляции в домашних условиях либо самовольно покинувших обсервационные и карантинные учреждения. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.На 30 апреля за весь период действия ограничительных мероприятий составлено 330 таких протоколов.Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора и разъяснили нюансы изоляции.Для предупреждения распространения COVID-19 гражданам, у которых был контакт с больными, и тем, кто прибыл на территорию Бурятии, необходимо соблюдать карантин у себя дома в течение 14 дней.Сообщить о своём возвращении необходимо на «горячую линию» Министерства здравоохранения республики по телефону 8-3012-37-95-32 или диспетчерскую службу 112.• исключить контакты с членами своей семьи, друзьями и другими лицами в течение 14 дней;• желательно прожить этот период отдельно от семьи, но если нет такой возможности, то:- находиться в отдельной комнате;- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).• не выходить из дома весь период карантина, даже для того, чтобы купить продукты или выбросить мусор.Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции – времени, когда могут проявиться первые симптомы.• мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками – перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;• регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектомБытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео и аудио связи, по интернету, главное, не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин.Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом врачу, который ведёт наблюдение за вами.За всеми, кто находится на изоляции, ведут медицинское наблюдение на дому в течение 14 дней со дня прибытия. На 1 и 10 сутки карантина медицинские работники производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки). Результаты сообщает наблюдающий врач.Изоляция на дому завершается по истечении 14 дней со дня прибытия на территорию Бурятии, со дня последнего контакта с больным COVID-19.