330 жителей Бурятии нарушили режим изоляции

По прибытии в Бурятию из-за границы и других регионов страны каждый прибывающий получает постановление санитарных врачей об обязательной изоляции на весь инкубационный период коронавирусной инфекции 14 дней. Такой же карантин обязаны соблюдать лица, контактировавшие с заболевшими COVID-19.
МВД по республике продолжает работу по привлечению к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ граждан, нарушивших постановления территориальных органов Роспотребнадзора по изоляции в домашних условиях либо самовольно покинувших обсервационные и карантинные учреждения. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.
На 30 апреля за весь период действия ограничительных мероприятий составлено 330 таких протоколов.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора и разъяснили нюансы изоляции.
Правила изоляции в домашних условиях:
Для предупреждения распространения COVID-19 гражданам, у которых был контакт с больными, и тем, кто прибыл на территорию Бурятии, необходимо соблюдать карантин у себя дома в течение 14 дней.
Сообщить о своём возвращении необходимо на «горячую линию» Министерства здравоохранения республики по телефону 8-3012-37-95-32 или диспетчерскую службу 112.
Что это значит?
• исключить контакты с членами своей семьи, друзьями и другими лицами в течение 14 дней;
• желательно прожить этот период отдельно от семьи, но если нет такой возможности, то:
- находиться в отдельной комнате;
- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;
- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).
• не выходить из дома весь период карантина, даже для того, чтобы купить продукты или выбросить мусор.
Почему именно 14 дней?
Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции – времени, когда могут проявиться первые симптомы.
Что обязательно нужно делать во время карантина?
• мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками – перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;
• регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом
Что делать с мусором?
Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.
Как поддерживать связь с друзьями и родными?
Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео и аудио связи, по интернету, главное, не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин.
Что делать, если появились первые симптомы заболевания?
Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом врачу, который ведёт наблюдение за вами.
Кто наблюдает за теми, кто находится на изоляции? У них берут анализы на коронавирус?
За всеми, кто находится на изоляции, ведут медицинское наблюдение на дому в течение 14 дней со дня прибытия. На 1 и 10 сутки карантина медицинские работники производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки). Результаты сообщает наблюдающий врач.
Как понять, что изоляция закончилась?
Изоляция на дому завершается по истечении 14 дней со дня прибытия на территорию Бурятии, со дня последнего контакта с больным COVID-19.
Какая ответственность предусмотрена в случае нарушения режима изоляции?
КоАП РФ Статья 6.3. ч. 2.
2. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, влекут наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
- на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.