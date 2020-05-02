Выздоровело около 10 тысяч человек
По данным на 2 мая в России всего 124 054 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 9 623 случая. Выздоровело 15 013, скончались - 1 222.
Проведено более 3,9 млн. тестов
Как сообщал «Байкал-Daily», на 2 мая в Иркутской области 150 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 92 человека госпитализированы, 17 из них из обсерваторов. 1 человек проходит лечение в Забайкальском крае. 53 человека выздоровело, четверо – скончались.
В Забайкальском крае смогли победить коронавирус 49 человек, все выписаны после того, как пробы на коронавирус дважды показали у них отрицательный результат. Подтверждено 167 случаев новой коронавирусной инфекции, среди них 23 ребёнка. За сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие доставлены в медучреждения региона.
В Бурятии уже 355 лабораторно подтверждённых в случаев заражения COVID-2019. Вылечились и выписались 98 человек, в том числе 4 человека за прошедшие сутки; умерло 4 человека.Остальные проходят лечение.
В России более 120 тысяч случаев заболевания коронавирусом
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