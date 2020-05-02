В России более 120 тысяч случаев заболевания коронавирусом

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На страже правопорядка. О том, кто охранял покой Бурятии в годы войны Общество, Тысячи наших земляков героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Но и в тылу кипела жизнь. Одним из тех, кто охранял покой жителей республики в годы войны, был Доржиев Галдан Доржиевич. О судьбе своего отца «Байкал-Daily» рассказала дочь Галина Галдановна Воропай