Охранники Росгвардии Бурятии, возможно, контактировали с заражёнными коронавирусом





Сегодня появилась информация, что, возможно, работники ФГУП «Охрана» Росгвардии по Бурятии контактировали с заболевшими Covid-19 сотрудниками Бурприроднадзора во время несения службы по охране ведомства. Они сдали анализы, которые показали отрицательный результат на коронавирус.- Работники ФГУП переведены на самоизоляцию и находятся под наблюдением специалистов. У всех работников ФГУП взяты анализы, по ним получены отрицательные результаты, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Также в ведомстве отметили, что у начальника группы, проверяющего все посты, также результат на наличие коронавирусной инфекции отрицательный. Сотрудники ФГУП «Охрана» несут службу в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мер и проведением необходимых дезинфекционных мероприятий на постах.