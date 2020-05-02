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Охранники Росгвардии Бурятии, возможно, контактировали с заражёнными коронавирусом

Охранники Росгвардии Бурятии, возможно, контактировали с заражёнными коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии по республике проводятся противоэпидемические мероприятия

Сегодня появилась информация, что, возможно, работники ФГУП «Охрана» Росгвардии по Бурятии контактировали с заболевшими Covid-19 сотрудниками Бурприроднадзора во время несения службы по охране ведомства. Они сдали анализы, которые показали отрицательный результат на коронавирус.

- Работники ФГУП переведены на самоизоляцию и находятся под наблюдением специалистов. У всех работников ФГУП взяты анализы, по ним получены отрицательные результаты, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Также в ведомстве отметили, что у начальника группы, проверяющего все посты, также результат на наличие коронавирусной инфекции отрицательный. Сотрудники ФГУП «Охрана» несут службу в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мер и проведением необходимых дезинфекционных мероприятий на постах.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера стало известно о 10 заболевших коронавирусом сотрудниках Иволгинского ОВД. Всего на сегодня в республике 355 заболевших Covid-19
Росгвардия коронавирус
 
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