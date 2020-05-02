Охранники Росгвардии Бурятии, возможно, контактировали с заражёнными коронавирусом

Работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии по республике проводятся противоэпидемические мероприятия
Сегодня появилась информация, что, возможно, работники ФГУП «Охрана» Росгвардии по Бурятии контактировали с заболевшими Covid-19 сотрудниками Бурприроднадзора во время несения службы по охране ведомства. Они сдали анализы, которые показали отрицательный результат на коронавирус.
- Работники ФГУП переведены на самоизоляцию и находятся под наблюдением специалистов. У всех работников ФГУП взяты анализы, по ним получены отрицательные результаты, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Также в ведомстве отметили, что у начальника группы, проверяющего все посты, также результат на наличие коронавирусной инфекции отрицательный. Сотрудники ФГУП «Охрана» несут службу в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мер и проведением необходимых дезинфекционных мероприятий на постах.
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Работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии по республике проводятся противоэпидемические мероприятия
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