В регионе действует особый противопожарный режим
В выходные и праздничные дни в Бурятии усилена работа с населением по разъяснению правил пожарной безопасности. Госпожнадзор патрулирует населённые пункты, также силами пожарной охраны проводится информирование с помощью громкоговорителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Ежедневно сотрудники надзорной деятельности выписывают штрафы и предупреждения о недопустимости сжигания сухой растительности и мусора.
- Цель таких рейдов - не оштрафовать, а предупредить пожары, рассказать какие последствия могут быть, - отмечают специалисты.
Из-за жаркой и ветреной погоды огонь быстро распространяется на большие площади. Так, 29 апреля в Курумканском районе в селе Могойто из-за неосторожности при курении сгорела трава на площади 40 гектаров. Виновник уже установлен, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.
Накануне в ходе рейда в ДНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ выявлены нарушения требований пожарной безопасности – жители товарищества сжигали на своих участках мусор.
- Напоминаем жителям республики, на всей территории региона действует особый противопожарный режим. На период действия режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ, - сообщила старший дознаватель УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии Яна Сороковикова.
Жителей Бурятии призывают не сжигать сухую траву
Общество, Фото:
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