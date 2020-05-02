Злоумышленница уже задержана
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже вещей из магазина одежды по улице Ленина в Улан-Удэ.
Следствием установлено, что 29-летняя жительница Иволгинского района стащила из магазина детскую куртку, женские футболки, несколько платьев, свитер, кардиган. Общий ущерб составил более 16 тысяч рублей. Женщина ранее судима имущественное преступление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
- Отметим, что в ходе следствия гражданка частично возместила причинённый ущерб. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии украла в магазине детскую куртку и женскую одежду
Общество, Фото:
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