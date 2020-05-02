На Авиазаводе приостановлена деятельность двух цехов
Среди работников УУАЗ по данным на 1 мая выявлен 21 сотрудник с новой коронавирусной инфекции.
- Комплекс противоэпидемических мероприятий проводится. Установлен круг контактных лиц почти 400 человек. Это в большей части сотрудники - 356 человек, остальные в домашних очагах. Все контактные лица изолированы и находятся под медицинским наблюдением, - сообщили в республиканском оперштабе.
В домашних очагах сотрудников выявлено 8 человек с новой коронавирусной инфекцией. На 1 мая два цеха приостановили деятельность. Проведена дезинфекционная обработка в подлежащих помещениях. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Первые больные на УУАЗ были выявлены 22 апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 2 мая в Бурятии зарегистрировано 355 случаев заражения коронавирусом.
На заводе в Улан-Удэ 21 сотрудник заразился коронавирусом
Общество, Фото:
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