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На заводе в Улан-Удэ 21 сотрудник заразился коронавирусом

На заводе в Улан-Удэ 21 сотрудник заразился коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
На Авиазаводе приостановлена деятельность двух цехов

Среди работников УУАЗ по данным на 1 мая выявлен 21 сотрудник с новой коронавирусной инфекции.

- Комплекс противоэпидемических мероприятий проводится. Установлен круг контактных лиц почти 400 человек. Это в большей части сотрудники - 356 человек, остальные в домашних очагах. Все контактные лица изолированы и находятся под медицинским наблюдением, - сообщили в республиканском оперштабе.

В домашних очагах сотрудников выявлено 8 человек с новой коронавирусной инфекцией. На 1 мая два цеха приостановили деятельность. Проведена дезинфекционная обработка в подлежащих помещениях. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Первые больные на УУАЗ были выявлены 22 апреля.

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 2 мая в Бурятии зарегистрировано 355 случаев заражения коронавирусом.  
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