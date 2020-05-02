В регионе уже 167 случаев заражения
На 2 мая в Иркутской области 150 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 92 человека госпитализированы, 17 из них из обсерваторов. 1 человек проходит лечение в Забайкальском крае. 53 человека выздоровело, четверо – скончались.
По данным на 2 мая в Забайкальском крае смогли победить коронавирус 49 человек, все выписаны после того, как пробы на коронавирус дважды показали у них отрицательный результат. Подтверждено 167 случаев новой коронавирусной инфекции, среди них 23 ребёнка. За сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие доставлены в медучреждения региона.
В Бурятии уже 355 лабораторно подтверждённых в случаев заражения COVID-2019. В инфекционных стационарах находятся 219 больных, в том числе 18 детей. Вылечились и выписались 98 человек, в том числе 4 человека за прошедшие сутки; умерло 4 человека. Осуществляется госпитализация 7 человек.
В Забайкалье 23 ребёнка лечатся от коронавируса
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