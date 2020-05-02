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В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже телефона

В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже телефона
Общество,  Фото:ориентировка МВД
Преступление произошло в магазине по улице Жердева 

Вечером 29 апреля в дежурную часть отдела полиции №2 в Октябрьском районе Улан-Удэ обратился 46-летний горожанин и заявил о краже сотового телефона.

Он рассказал полицейским, что около получаса назад в одном из продуктовых магазинов по улице Жердева незнакомый мужчина украл гаджет, оставленный на кассе его несовершеннолетней дочерью. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 50-60 лет, плотного телосложения.

Был одет: куртка джинсовая, брюки и туфли тёмные. Носит очки.

При наличии какой-либо информации о личности или местонахождении данного гражданина просим сообщить в полицию по телефонам: 8(914)844-67-00, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).

кража розыск
 
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