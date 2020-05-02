Преступление произошло в магазине по улице Жердева
Вечером 29 апреля в дежурную часть отдела полиции №2 в Октябрьском районе Улан-Удэ обратился 46-летний горожанин и заявил о краже сотового телефона.
Он рассказал полицейским, что около получаса назад в одном из продуктовых магазинов по улице Жердева незнакомый мужчина украл гаджет, оставленный на кассе его несовершеннолетней дочерью. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 50-60 лет, плотного телосложения.
Был одет: куртка джинсовая, брюки и туфли тёмные. Носит очки.
При наличии какой-либо информации о личности или местонахождении данного гражданина просим сообщить в полицию по телефонам: 8(914)844-67-00, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже телефона
Общество, Фото:
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