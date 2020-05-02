Росгвардейцы Бурятии облагородили могилу трагически погибшего сослуживца













ефрейтор Борис Борисов во время инженерной разведки









В Бурятии росгвардейцы облагородили захоронение военнослужащего внутренних войск, погибшего при исполнении воинского долга на Северном Кавказе.Росгвардейцы Бурятии поддерживают традиции боевого братства, бережно хранят и передают память о сослуживцах, погибших при исполнении воинского и служебного долга.Так, на встрече с начальником регионального управления Росгвардии полковником полиции Сергеем Гатиловым, мать погибшего военнослужащего внутренних войск МВД России ефрейтора Бориса Борисова Анна Валентиновна попросила оказать помощь и облагородить могилу её погибшего сына.На днях росгвардейцы посетили место захоронения военнослужащего. Ребята очистили от мусора и прошлогодней травы территорию, могильную плиту укрепили с помощью цементного раствора, выровняли обелиск и обновили краску на ограждении.- Мы всегда помним тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину. Подвиги молодых ребят всегда будут для нас примером мужества и отваги. Сегодня под нашим патронажем находится 49 семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Мы посещаем семьи и проводим встречи с родственниками погибших товарищей, стараемся решить их житейские проблемы. И эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, ведь это наша святая обязанность, - отметил Сергей Гатилов.15 ноября 2000 года Борис Борисов был призван на военную службу во внутренние войска МВД России. Службу проходил в инженерно-сапёрной роте бригады оперативного назначения Московского округа внутренних войск на должности заместителя командира инженерно-сапёрного взвода.В 2002 году ефрейтор Борис Борисов в составе подразделения был направлен в Чеченскую Республику. Неоднократно принимал участие в проведении инженерной разведки и разминировании местности.Погиб ефрейтор Борис Борисов 1 августа 2002 года, когда их колонна во время следования по маршруту попала под обстрел боевиков при движении в колонне. В результате обстрела Борис получил множественные ранения, от которых скончался на месте. Был похоронен 26 августа 2002 года в Улан-Удэ.