Он него заразились пять членов семьи
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 сотрудников Иволгинского ОВД Бурятии заразились коронавирусом. Правоохранители обеспечивали общественный порядок в обсерваторе для лиц, прибывающих в республику из других регионов, обеспечивали контроль соблюдения гражданами карантинного режима и ограничительных мероприятий на территории района.
- В настоящее время заболевшие направлены на лечение в специализированные медучреждения минздрава республики, контактные сотрудники ОВД переведены на карантин и находятся под наблюдением специалистов Роспотребнадзора, - сообщали «Байкал-Daily» пресс-службе МВД по Бурятии.
Кроме того, в селе Нижний Саянтуй выявлены 5 случаев заболевания в домашнем очаге.
- Это все члены одной семьи. Один из них является сотрудником Иволгинского ОВД. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в республиканском оперштабе.
В Бурятии заражённый полицейский принёс коронавирус домой
Общество, Фото:
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