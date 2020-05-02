В Иволгинском районе Бурятии построен новый детсад на 280 мест

Общество, Фото: Правительство РБ

Персонал для нового образовательного учреждения уже набран



30 апреля Алексей Цыденов с целевой поездкой побывал в Иволгинском районе. Визит начался с нового садика «Журавлёнок» на 280 мест в Сотниково. Он построен по нацпроекту «Демография».



В светлом просторном здании расположились полностью оборудованные 14 групп, музыкальный и спортивный залы, медкабинет, пищеблок, прачечная и другие помещения. Также малыши здесь будут заниматься ментальной арифметикой, футболом, хореографией, шахматами, тхеквондо.



Группы уже полностью укомплектованы, набран персонал из 71 сотрудника. После стабилизации эпидобстановки по COVID-19 «Журавлёнок» к открытию готов, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.



