Две новые школы построены в Иволгинском районе Бурятии

Глава республики заявил о строительстве новых школ в 2021 году



В четверг, 30 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов проинспектировал две новые школы – в селах Поселье и Хойтобэе в Иволгинском районе республики.



Школы вместимостью по 450 человек построены в рамках национального проекта «Образование», утвержденного во исполнение «майского» указа президента России Владимира Путина.



- Проекты типовые, прошли уже множество экспертиз минстроя, министерства просвещения и минобрнауки России. В школах укомплектованы учебные классы, оборудованы пищеблоки. И, в общем, созданы все условия, чтобы наши дети хорошо учились, - отметил глава Бурятии.



Школа в Поселье, состоящая из восьми блоков, введена в эксплуатацию в марте 2020 года, документы на здание направлены в Росреестр для постановки на кадастровый учет. Школа в Хойтобэе включает шесть корпусов и тоже введена в эксплуатацию.



В каждой - по четыре двухэтажных учебных блока, в которых школьники будут разделены по возрастным группам. В школах оборудованы пищеблоки, спортзалы, гардеробные, зоны рекреации, игровые зоны, обеденные залы, актовые залы, медицинские блоки, слесарные и столярные мастерские, кабинеты кройки и шитья, кулинарии. Для маломобильных групп предусмотрены лифты, пандусы.



- Программа по строительству школ продолжается. Построенные и сейчас строящиеся школы - это не окончание программы. Мы уже сейчас с министерством просвещения России ведём работу по дополнительным объектам. У нас есть предварительное подтверждение по школам, которые начинаем строить со следующего года, - заявил Алексей Цыденов.



В завершении поездки глава Бурятии осмотрел участок дороги между селом Нижняя Иволга и поселком Аэропорт, который ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ведёт к новой школе в Хойтобэе.





