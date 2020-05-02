 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Мая

01 Мая

Популярное

Две новые школы построены в Иволгинском районе Бурятии

Две новые школы построены в Иволгинском районе Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава республики заявил о строительстве новых школ в 2021 году

В четверг, 30 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов проинспектировал две новые школы – в селах Поселье и Хойтобэе в Иволгинском районе республики.

Школы вместимостью по 450 человек построены в рамках национального проекта «Образование», утвержденного во исполнение «майского» указа президента России Владимира Путина.

- Проекты типовые, прошли уже множество экспертиз минстроя, министерства просвещения и минобрнауки России. В школах укомплектованы учебные классы, оборудованы пищеблоки. И, в общем, созданы все условия, чтобы наши дети хорошо учились, - отметил глава Бурятии.

Школа в Поселье, состоящая из восьми блоков, введена в эксплуатацию в марте 2020 года, документы на здание направлены в Росреестр для постановки на кадастровый учет. Школа в Хойтобэе включает шесть корпусов и тоже введена в эксплуатацию.

В каждой - по четыре двухэтажных учебных блока, в которых школьники будут разделены по возрастным группам. В школах оборудованы пищеблоки, спортзалы, гардеробные, зоны рекреации, игровые зоны, обеденные залы, актовые залы, медицинские блоки, слесарные и столярные мастерские, кабинеты кройки и шитья, кулинарии. Для маломобильных групп предусмотрены лифты, пандусы.

- Программа по строительству школ продолжается. Построенные и сейчас строящиеся школы - это не окончание программы. Мы уже сейчас с министерством просвещения России ведём работу по дополнительным объектам. У нас есть предварительное подтверждение по школам, которые начинаем строить со следующего года, - заявил Алексей Цыденов.

В завершении поездки глава Бурятии осмотрел участок дороги между селом Нижняя Иволга и поселком Аэропорт, который ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ведёт к новой школе в Хойтобэе.


школы правительство РБ правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На КПП в Улан-Удэ разворачивают водителей с температурой
На КПП в Улан-Удэ разворачивают водителей с температурой
Общество, 02.05.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с круглосуточного КПП на Верхней Берёзовке
На страже правопорядка. О том, кто охранял покой Бурятии в годы войны
На страже правопорядка. О том, кто охранял покой Бурятии в годы войны
Общество, 02.05.2020
Тысячи наших земляков героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Но и в тылу кипела жизнь. Одним из тех, кто охранял покой жителей республики в годы войны, был Доржиев Галдан Доржиевич. О судьбе своего отца «Байкал-Daily» рассказала дочь Галина Галдановна Воропай
В Иволгинском районе Бурятии построен новый детсад на 280 мест
В Иволгинском районе Бурятии построен новый детсад на 280 мест
Общество, 02.05.2020
Персонал для нового образовательного учреждения уже набран 
В Улан-Удэ мужчина отнёс жене обед и ограбил женщину
В Улан-Удэ мужчина отнёс жене обед и ограбил женщину
Общество, 02.05.2020
Мужчина украл солнцезащитные очки и сумку
На заводе в Улан-Удэ 21 сотрудник заразился коронавирусом
На заводе в Улан-Удэ 21 сотрудник заразился коронавирусом
Общество, 02.05.2020
На Авиазаводе приостановлена деятельность двух цехов 
В Забайкалье 23 ребёнка лечатся от коронавируса
В Забайкалье 23 ребёнка лечатся от коронавируса
Общество, 02.05.2020
В регионе уже 167 случаев заражения 
Жителям Бурятии напомнили о мерах профилактики онкологических заболеваний
Жителям Бурятии напомнили о мерах профилактики онкологических заболеваний
Общество, 02.05.2020
Злокачественные новообразования занимают третье место среди причин смертности населения
В Бурятии 355 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии 355 случаев заражения коронавирусом
Общество, 02.05.2020
За последние сутки число заболевших выросло на 30 человек 
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже телефона
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже телефона
Общество, 02.05.2020
Преступление произошло в магазине по улице Жердева. Видео 
Росгвардейцы Бурятии облагородили могилу трагически погибшего сослуживца
Росгвардейцы Бурятии облагородили могилу трагически погибшего сослуживца
Общество, 02.05.2020
Борис Борисов погиб во время обстрела Северном Кавказе
В Бурятии сегодня прохладно
В Бурятии сегодня прохладно
Общество, 02.05.2020
Возможен дождь, местами мокрый снег

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^