Злоумышленник уже задержан
Ночью 8 апреля в дежурную часть ОМВД России по Иволгинскому району Бурятии поступило сообщение о квартирной краже от 36-летнего жителя одного из садоводческих товариществ.
Мужчина рассказал, что в доме разбито окно и украдены чайник, планшет, строительные инструменты, одежда и продукты. Ущерб составил шесть тысяч рублей.
Вскоре полицейскими задержан 22-летний житель села Поселье.
Украденное изъято. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии украли технику, инструменты, одежду и продукты
Общество, Фото:
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