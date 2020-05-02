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У жителя Бурятии украли технику, инструменты, одежду и продукты

У жителя Бурятии украли технику, инструменты, одежду и продукты
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник уже задержан

Ночью 8 апреля в дежурную часть ОМВД России по Иволгинскому району Бурятии поступило сообщение о квартирной краже от 36-летнего жителя одного из садоводческих товариществ.

Мужчина рассказал, что в доме разбито окно и украдены чайник, планшет, строительные инструменты, одежда и продукты. Ущерб составил шесть тысяч рублей.

Вскоре полицейскими задержан 22-летний житель села Поселье.

Украденное изъято. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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