В Бурятии сегодня прохладно

Возможен дождь, местами мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 мая по республике местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в горах юго-запада с мокрым снегом, по южной половине республики до умеренных осадков.
Ветер северо-западный 6-11, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, местами 3-8 мороза, днём 11-16, местами до 6 тепла.
В Улан-Удэ ночью и утром дождь, днём прекращение дождя. Ветер северо-западный 5-10, днем до 14 м/с. Температура ночью 4-6, днём 11-13 тепла.
Возможен дождь, местами мокрый снег
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