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Жителям Бурятии напомнили о мерах по профилактике коронавируса и гриппа

Жителям Бурятии напомнили о мерах по профилактике коронавируса и гриппа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции», - отмечают врачи

Медики Тункинской ЦРБ напомнили жителям Бурятии о мерах по профилактике коронавирусной инфекции и гриппа.

- Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста, - сообщают врачи.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

Симптомы гриппа и коронавирусной инфекции следующие: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затруднённое дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. У некоторых людей коронавирус может протекать бессимптомно.
Одна из главных мер профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции – гигиена рук.

- Мытьё с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Также необходимо регулярно чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства. Дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы, - напоминают медики.

Также врачи советуют соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей, чтобы не подхватить вирус. Ведь вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путём (при чихании, кашле).

- Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать, - рекомендуют медики.

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

Также врачи советуют вести здоровый образ жизни.

- Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность, - отмечают врачи.

В случае заболевания коронавирусом или гриппом рекомендуют оставаться дома и срочно обращаться к врачу, так как заболевания могут протекать с осложнениями.

- Среди осложнений при гриппе и коронавирусе лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни, - отмечают медики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ежедневно растёт число заболеваний коронавирусом. Так, на сегодня в республике уже 325 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки выявили 28 новых больных COVID-19.

коронавирус Тункинская ЦРБ
 
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