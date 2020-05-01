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В Улан-Удэ для медиков «инфекционки» подготовили гостиницу

В Улан-Удэ для медиков «инфекционки» подготовили гостиницу
Общество,  Фото:pixabay.com
Для размещения медиков подготовлена гостиница «Аян-Отель»

В Бурятии разрабатываются дополнительные мероприятия по организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и созданию обсерваторов для контактных лиц.

Будут улучшены условия круглосуточного пребывания на рабочем месте персонала Республиканской клинической инфекционной больницы, задействованного в лечении больных новой коронавирусной инфекцией. Для размещения медиков подготовлена гостиница «Аян-Отель». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», медики переехали в подвал инфекционки в конце марта, когда появились первые заражённые коронавирусом. Карантин для них закончится после того, как пройдут 14 дней после выписки последнего заражённого.

В Улан-Удэ на базе Центра восточной медицины с 1 мая открывается пансионат для временной изоляции пациентов с лёгким или бессимптомным течением COVID-19. Поручение по организации медицинского наблюдения за этой категорией пациентов в условиях пансионата региональному минздраву дал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Министерством разработана схема маршрутизации находящихся в центре пациентов в случае ухудшения (улучшения) состояния здоровья. Медицинский и вспомогательный персонал, осуществляющий наблюдение за пациентами в пансионате и обсерваторах, пройдёт дополнительные инструктажи, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства. 

Также в Бурятии создана комиссия по отбору помещений для размещения новых обсерваторов. Правительство республики прорабатывает с руководителями коллективных средств размещения возможность создания обсерваторов на их базе.

На сегодня под обсерваторы задействованы санаторно-оздоровительный лагерь «Байкальский Бор», центра отдыха «Оранж Хаус». В последнем уже размещено 23 человека.  



коронавирус
 
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