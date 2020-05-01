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В России зарегистрирован 114 431 случай заболевания коронавирусом

В России зарегистрирован 114 431 случай заболевания коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За последние сутки выявлено около восьми тысяч случаев

По данным сайта стопкоронавирус.рф в России на 1 мая общее число случаев заболевания коронавирусом составляет 114 431. За последние сутки выявлено 7 933 случая. Выздоровело 13 220 человек, умерло – 1 169.

Проведено более 3,7 млн. тестов.

На 1 мая в Забайкальском крае подтверждено 155 случаев новой коронавирусной инфекции, среди них 20 детей. За сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом. Все заболевшие доставлены в медучреждения региона. Всего выздоровело и выписано из больниц 26 человек, сообщили в региональном оперштабе.

В Иркутской области 130 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 75 человек госпитализировано, 18 из них из обсерваторов. 1 человек проходит лечение в Забайкалье. 50 человек выздоровело, скончались 4 человека.

В Бурятии на сегодня 325 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 94 человека, скончались 4 пожилых пациентки, остальные проходят лечение.

коронавирус
 
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