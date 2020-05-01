В Улан-Удэ Первомай прошёл тихо. Фоторепортаж

Сегодня отмечается День весны и труда. Но в связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия отменены.
В этом году в Улан-Удэ не было привычных митингов и шествий. Концерты и другие праздничные мероприятия также не проводились. Вместо этого улицы города приводились в порядок: красили опоры освещения, мыли плафоны для уличных торшеров, производились работы по замене тротуарной плитки. Также с сегодняшнего дня заработали фонтаны.
В прошлом году в уличных демонстрациях участвовали сотни улан-удэнцев. Со сцены с поздравительными речами выступали представители власти. На площади Советов был праздничный концерт. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
Справка:
Отмечать Первомай начали после того, как 1 мая 1886 года в Чикаго (США) прошли масштабные митинги и демонстрации рабочих, требовавших введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией.
В 1890 году Парижский конгресс II Интернационала принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций. В том же году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции прошли первомайские демонстрации в знак солидарности с рабочими Чикаго. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
В России Первомай стал официальным праздником после Октябрьской революции 1917 года. Он получил название День Интернационала и был закреплен в Кодексе законов о труде.
В 1970 году праздник был переименован в День международной солидарности трудящихся. Отмечали его два дня – 1 и 2 мая, но демонстрации всегда проводили в первый майский день. После распада СССР, в 1992 году, у него появилось новое название – Праздник Весны и Труда.
В прошлом году в уличных демонстрациях участвовали сотни улан-удэнцев. Со сцены с поздравительными речами выступали представители власти. На площади Советов был праздничный концерт. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
Справка:
Отмечать Первомай начали после того, как 1 мая 1886 года в Чикаго (США) прошли масштабные митинги и демонстрации рабочих, требовавших введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией.
В 1890 году Парижский конгресс II Интернационала принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций. В том же году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции прошли первомайские демонстрации в знак солидарности с рабочими Чикаго. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
В России Первомай стал официальным праздником после Октябрьской революции 1917 года. Он получил название День Интернационала и был закреплен в Кодексе законов о труде.
В 1970 году праздник был переименован в День международной солидарности трудящихся. Отмечали его два дня – 1 и 2 мая, но демонстрации всегда проводили в первый майский день. После распада СССР, в 1992 году, у него появилось новое название – Праздник Весны и Труда.