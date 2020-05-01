Правоохранители заболели, когда следили за порядком в обсерваторе
Сегодня стало известно, что у десяти сотрудников ОМВД России по Иволгинскому району Бурятии выявлена коронавирусная инфекция. Сотрудники осуществляли обеспечение общественного порядка в обсерваторе для лиц, прибывающих в республику из других регионов, обеспечивали контроль соблюдения гражданами карантинного режима и ограничительных мероприятий на территории района.
- В настоящее время заболевшие направлены на лечение в специализированные медучреждения минздрава республики, контактные сотрудники ОВД переведены на карантин и находятся под наблюдением специалистов Роспотребнадзора, - сообщили «Байкал-Daily» пресс-службе МВД по Бурятии.
Также в региональном министерстве внутренних дел отметили, что деятельность ОВД осуществляется в штатном режиме, вакансии укомплектованы сотрудниками аппарата МВД по Бурятии.
Ситуация находится на контроле министра внутренних дел по республике генерал-майора полиции Олега Кудинова.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 1 мая в Бурятии зарегистрировано 325 случаев заболевания коронавирусом.
В Бурятии 10 полицейских заразились коронавирусом
Общество, Фото:
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